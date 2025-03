Lanazione.it - Femca Cisl, Maccari nominato responsabile del territorio: “I giovani rappresentano il futuro del Made in Italy. Necessario un turnover”

Arezzo, 18 marzo 2025 – “Iildi questo. Se non riusciamo a coinvolgerli nel mantenimento e nella valorizzazione delle nostre tradizioni artigianali, rischiamo di perdere un patrimonio unico, che è alla base del nostro ‘in’”. Sono le parole di Jacopoin occasione del VII congresso della(Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini)Territoriale di Arezzo, in cui è statodel. “Arezzo, con la sua vocazione manifatturiera, ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, con il settore della moda, in particolare la pelletteria e il calzaturiero, che affrontano nuove sfide, anche a causa di fattori geopolitici e del cambiamento delle preferenze dei consumatori. La crescente domanda di sostenibilità e qualità sta spingendo le aziende a rivedere i propri processi produttivi, senza però rinunciare alla tradizione artigianale che ha sempre contraddistinto il nostro