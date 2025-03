Ilnapolista.it - Feltri: «Pizza e spaghetti sono schifezze, i pizzoccheri sono vera cucina italiana»

Vittorios’è dato al cibo. Poco, pochissimo. E molto vegetale, ma non vegetariano. Il direttore del Giornale ha pubblicato un libro “Mangia come scrivi”, scritto con il critico gastronomico Tommaso Farina. Un libro sulladel Nord. Perché – dice al Corriere della Sera – si parla solo di Puglia, Sicilia, Napoli. Eal pomodoro. “Tutte”.E quindi, ecco che laandrebbe rappresentata dai “molto buoni. Da bergamasco li ho scoperti quando il Corriere mi mandò da inviato a seguire l’alluvione in Valtellina”.“un inappetente – dice– Ho sempre mangiato cose frugali che mi servissero per il sostentamento. Sa di che cosa mi nutro ogni giorno? Un uovo a mezzogiorno e uno la sera: lo metto in un bicchiere, verso il Marsala, con una forchettina giro, infine bevo.