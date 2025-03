Secoloditalia.it - Feltri e la supremazia dei pizzoccheri: “Che schifo pizza e spaghetti…”. Poi svela: pranzo con Alberto Stasi

“Un viaggio tra i sapori autentici e le tradizioni culinarie del Nord Italia, raccontato da due voci d’eccezione: Vittorioe Tommaso Farina. Con penna affilata e sguardo attento, i due autori ci guidano oltre il semplice piacere della tavola, per esplorare storie, tradizioni e segreti nascosti dietro i piatti iconici del Settentrione.”, è la sinossi di “Mangia come scrivi”, manuale di gastronomia sulle eccellenze gastronomiche del Nord, per “sfidare l’idea comune che considera la grande cucina italiana appannaggio esclusivo del Sud”.Vittorio, come al solito, non usa mezzi termini nel decantare la superiorità della cucina settentrionale, relegando al rango di schifezze sia gli spaghetti che la. In una lunga intervista al Corriere della Sera,parla delle sue passioni senza peli sulla lingua.