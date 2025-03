Secoloditalia.it - FdI al 30% e nessuna chance per l’opposizione: il sondaggio che stronca ogni sogno di ammucchiata

Cresce FdI e cresce il centrodestra, che rispetto al qualenon haanche se si realizzasse l’ipotesi lunare di un campo larghissimo che va da Avs ad Azione passando per Pd e M5s. In questa cornice FdI resta primo partito senza competitor, guadagnando lo 0,2% rispetto al 5 marzo e attestandosi al 30%. È quanto emerge dalEuromedia Research per Porta a Porta.Ilpartito per partito: FdI al 30%Il Pd, pur guadagnando lo 0,4% rispetto alla precedente rilevazione, resta lontanissimo dal partito del premier: i dem si attestano al 23,4%. Segue il M5S, che guadagna lo 0,1%, e arriva all’11,9%. Stabile Forza Italia al 9,1%, mentre la Lega guadagna lo 0,6% e va al 9,3%. Avs è al 5,8%, segnando un più 0,3%. Italia Viva resta al 2,5%. Stabile anche Azione al 2,8%, mentre +Europa all’1,8% perde lo 0,3%.