Fast X: tutto quello che c'è da sapere sul decimo capitolo della saga

X: trama, cast e streaming del film su Canale 5Questa sera, martedì 18 marzo 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondaX, noto anche come& Furious 10, film del 2023 diretto da Louis Leterrier. Si trattadecima pellicolache negli anni ha accumulato milioni di fan in giro per il mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaSiamo a Rio de Janeiro nel 2011. Dominic Toretto e la sua squadra hanno sconfitto il famigerato boss narcotrafficante brasiliano Hernan Reyes, distrutto il suo impero su un ponte e rubato il suo patrimonio familiare dentro il suo caveau. A loro insaputa tuttavia il figlio di Reyes, Dante, ha assistito alla morte del padre e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far soffrire Dom e la sua famiglia.