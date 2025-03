Fast X | guida al cast e ai personaggi del film

Leggi su Cinefilos.it

X:ale aidelIldiX (qui la recensione) ha visto il ritorno di diverse star di alto profilo del franchise di& Furious, oltre a nuove aggiunte e a qualche grande sorpresa. Capitanato ovviamente da Vin Diesel e diretto da Louis Leterrier, questo viene presentato come il penultimo capitolo della saga, avviando dunque la conclusione della storia di Dominic “Dom” Toretto e della sua banda iniziata nel 2001 conand Furious .In linea con i soliti tropi del franchise, tornano anche molti cattivi del passato, ma inX diventano alleati di Dom e della sua banda. Tra questi, Jakob, fratello di Dom, e Deckard Shaw, ex agente segreto. In particolare, si fa notare Jason Momoa nel ruolo Dante Reyes, una performance che lo rende probabilmente uno dei migliori cattivi del franchise.