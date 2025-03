Ilfattoquotidiano.it - Farmaci oppioidi indiani inondano l’Africa occidentale: molto diffusi tra la popolazione per il basso costo, ora è emergenza sanitaria

Diverse nazioni del, come Nigeria, Costa d’Avorio e Ghana, sono alle prese con un’scatenata dal traffico diprodotti illegalmente in India. Un’inchiesta realizzata dalla BBC ha evidenziato come potenti antidolorifici, altamente assuefacenti, siano stati esportati in Africa senza alcuna licenza da parte dell’azienda indiana Aveo Pharmaceuticals. Questi prodotti sonotra i giovani a causa dele i tentativi di arginarne la circolazione non hanno prodotto molti risultati.Nelle pillole sono presenti tapentadol e carisoprodol, quest’ultimo un miorilassante vietato in Europa per l’elevato potenziale di dipendenza ed aggiunto in un secondo momento dall’azienda farmaceutica per eludere i controlli. Il tapentadol è una sostanzaforte, paragonabile alla morfina, e i suoi effetti sono simili a quelli provocati dall’ossicodone, un principio attivo della classe degliprescritto in genere per il trattamento del dolore e responsabile di oltre 400mila morti negli Stati Uniti, dove ha scatenato una vera e propria epidemia dache genera una forte dipendenza nei consumatori.