’Fantozzi’ | cinquant’anni di un grande cult

Il culmine sarà il 27 marzo, quando la Cineteca festeggerà i 50 anni del ragioniere più famoso d’Italia, portando al cinema Modernissimo e nelle sale italiane il restauro difirmato da Luciano Salce, il primo, leggendario capitolo della saga cinematografica, realizzato dal laboratorio bolognese L’Immagine Ritrovata, con la supervisione di Daniele Ciprì per la color correction. Quel giovedì la prima proiezione sarà alle 16, seguita da due repliche alle 18 e alle 23 e poi di nuovo il venerdì, il sabato e la domenica. Ma le celebrazioni dell’iconico impiegato in mutande ascellari e baschetto, creato da Paolo Villaggio e contenute nella rassegna ’Fantozzi 50’, iniziano già oggi alle 13, quando sarà proiettato ’Fracchia e l’amore’, regia di Antonello Falqui, 63 minuti. Nello stesso 1975 che vide ilsuccesso di Fantozzi, Villaggio infatti riportò sul piccolo schermo il personaggio di Giandomenico Fracchia (apparso per la prima volta in tv nel 1968 nella fortunata trasmissione ’Quelli della domenica’) per una serie in quattro parti diretta da Falqui.