Movieplayer.it - Fans di Zeudi Di Palma contro il Grande Fratello: chiedono in massa l'intervento dell'associazione LGBTQ+

L'agguerritissimo fandom diDicontinua a portare avanti la sua battaglia social per la concorrente del. Stavolta invocando inun'internazionale per i dirittie persone LGBT+. La questione fandom ha animato il dibattito intorno al. Il reality show sta per giungere alla sua conclusione, l'ultima puntata è infatti prevista per lunedì 31 marzo, ma le polemiche non accennano a concludersi. Stavolta idiDiinvocano persino l'di una notaLGBT+. Il fandom diDiMentre Striscia la notizia si occupa di televoto falsato dai fandom e di come questo possa influenzare l'esito del programma, mentre Signorini si chiede come mai la concorrenteDipossa vantare sostenitori persino internazionali, ecco che il fandom torna all'attacco.