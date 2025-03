Romatoday.it - Fanny, lo spettacolo al Teatro Roma

Leggi su Romatoday.it

Dopo il grande consenso di pubblico, registrato in occasione del debutto avvenuto nell’ottobre del 2023 all’interno della Rassegna In altre parole e confermato nel corso delle prime tre repliche alTor Bella Monaca, torna in scena dal 26 al 30 marzo 2025, questa volta sul palco del