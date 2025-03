"Falsa, bugiarda e disonesta". Grande Fratello, Chiara beccata con le mani nel sacco

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gli animi alsono ormai incandescenti, con i concorrenti che si preparano a dare il massimo per arrivare in finale. In casa, si sono formate due fazioni ben distinte, ognuna pronta a fare qualsiasi cosa per guadagnarsi il passaggio all’ultimo atto del programma. Da una parte ci sono Shaila, Zeudi,, Giglio e Lorenzo (che però, nella puntata in diretta, ha espresso il suo disappunto per il comportamento dell’ex fidanzata,, e di Zeudi, ritenuta una vera stratega al punto di aver portato via i fan a Helena riuscendo ad arrivare in finale).Dall’altra parte, la fazione composta da Helena, Javier, Mariavittoria e Jessica, dimezzati dopo gli addi di Iago, Federico, Stefania e Tommaso. Qualche ora fa, però, a finire sotto i riflettori delle critiche è stataCainelli, recentemente salva dal televoto dopo una sfida molto combattuta contro i Tommavi.