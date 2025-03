Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, l’amore è già sbocciato: viola al lavoro con la Juve per anticipare il riscatto. Cifre e dettagli

Tra Nicolò Fagioli e la Fiorentina è già amore, tanto che il club viola come riportato dal Corriere dello Sport ha intenzione di andare a negoziare al più presto il suo riscatto dalla Juventus. I toscani si sono riservati un obbligo di riscatto al termine della stagione in caso di qualificazione alle coppe europee ma, come si evince dal comunicato, hanno la possibilità di riscattarlo a prescindere dal piazzamento a fine stagione. Per questo la Fiorentina vorrebbe riscattarlo comunque per una cifra finale di 16 milioni di euro.