Anteprima24.it - “Facciamo finta che sia tuttappost”, al teatro Diana di Nocera Inferiore all’insegna della solidarietà

Tempo di lettura: 4 minutiUn vero e proprio tributo a Napoli e alla napoletanità. Il grande evento arriva aldi, dopo le due straordinarie repliche alDe Lise di Sarno e all’ Auditorium Sant’ Alfonso di Pagani, due serate di grande successo di critica e di pubblico.La storiacittàSirena Partenope raccontata attraverso uno spettacolo teatrale. Avanspettacolo, canti, suoni, balli, musica, folklore, poesia e tanto altro tutto questo è “che sia.!!!” Lo spettacolo in due atti di Carmine Pagano che andrà in scena, il 23 marzo prossimo alle ore 19.30, aldi. La serata organizzata dal GruppoAndromeda die il Piccolodi Sarno con il patrocinio morale del Comune die la collaborazione del Fantacalcio Sarnese, il ricavato andrà in beneficenza all’ AVIS Sarno Odv.