F1, Kimi Antonelli mette nel mirino alcuni record di precocità. Tra Shanghai e Suzuka può fare la storia…

ha cominciato alla grande la sua avventura in Formula Uno, conquistando un ottimo quarto posto in rimonta a Melbourne nella sua gara d’esordio. Il rookie italiano della Mercedes, 16° in griglia, ha dato spettacolo nel corso del Gran Premio d’Australia risalendo il gruppo a suon di sorpassi e grazie ad un’ottima strategia in condizioni meteo variabili.Una prestazione di alto profilo per il bolognese classe 2006, che ha saputo mantenere il sangue freddo nei momenti più delicati della corsa (in un contesto estremamente impegnativo e pieno di insidie) dimostrando carattere ed una maturità davvero notevole in relazione alla sua carta d’identità., grazie al risultato di domenica scorsa, è diventato il secondo pilota più giovane della storia ad ottenere un punto iridato in F1 dietro solamente a Max Verstappen, che fu 7° a Sepang nel 2015 (al suo secondo GP della carriera con la Toro Rosso) quando aveva 17 anni e 180 giorni.