Oasport.it - F1, Andrea Stella: “McLaren macchina veloce, ma i nostri rivali possono dare di più”

Leggi su Oasport.it

, per quanto visto nei test di Sakhir e nel primo weekend di gara stagionale a Melbourne, è la grande favorita per conquistare il titolo piloti e costruttori nel Mondiale 2025. Il team di Woking ha infatti a disposizione un evidente vantaggio prestazionale nei confronti degli altri top team, anche se per avere un quadro più preciso della situazione bisognerà attendere altre piste.Il prossimo esame sarà dunque fondamentale per capire meglio gli effettivi valori in campo, con gli uomini papaya che puntano alla doppietta questo weekend in Cina sia nella Sprint che nella gara lunga della domenica dopo il trionfo di Lando Norris in Australia. A Shanghai ci sarà però la variabile del format Sprint, con una sola sessione di prove libere e poi subito la Sprint Qualifying al venerdì.“Dopo la vittoria nella prima gara della stagione, spostiamo subito l’attenzione al Gran Premio di Cina.