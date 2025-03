Lanazione.it - Ex centrale dell’Enel, la nuova era è cominciata

Entra nella fase clou lo smantellamento dell’extermoelettrica Enel alla Spezia. Ieri, il sopralluogo per fare il punto delle operazioni che porteranno, entro l’estate, all’avvio della demolizione della ciminiera, simbolo della città che fu. "Finiremo entro l’anno" ha assicurato Vincenzo Cenci, responsabile coal decommissioning di Enel, annunciando anche l’imminente smantellamento del nastro trasportatore che, dalle banchine del porto, veicolava tonnellate di carbone alladi Vallegrande. Un’area sulla quale da quasi un anno è aperta la partita della riqualificazione: se una parte sarà utilizzata da Enel per la realizzazione di impianti Bess per l’immagazzinamento dell’energia, dall’altra si attende che lo stesso colosso sciolga la riserva sulla manifestazione di interesse lanciata nell’aprile 2024 per l’assegnazione di due vasti lotti situati all’interno del compendio industriale.