Eventi per Benvegnù a Firenze nella stessa data avrebbe suonato

, 18 marzo 2025 - Due serate al Glue diil 22 e 23 marzo per ricordare Paolo, il musicista e cantautore morto il 31 dicembre 2024 all'età di 59 anni. Sabato 22 marzo Paolodovuto suonare al Glue, per una nuovadel suo 'Piccoli Fragilissimi Film Reloaded - Tour'. "E in qualche modo - spiegano i promotori - Paolo suonerà, o meglio, risuonerà lo stesso nel locale perché il Glue ospiterà un evento molto particolare, 'Sfioriamoci', una serata dedicata a Paolo in cui sarà possibile suonare con chi ha condiviso il palco e lo studio con lui in tutti questi anni o portare un ricordo scritto, aneddoti di momenti in cui Paolo ha 'sfiorato' le vite di chi l'ha conosciuto, amato o anche solo ascoltato". Il 22 marzo (ore 22,30) lo spettacolo è già esaurito, il 23 marzo (ore 18) l'ingresso è solo su prenotazione riservato ai soci Glue/Us Affrico.