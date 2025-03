Lanazione.it - Eventi intorno all'8 marzo: gli ultimi appuntamenti alla Casa della Donna

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 182025 - La rassegna degliall'8" volge al termine: le prossime iniziative spazieranno dal mercatino femministamusica, fino a momenti di riflessione sulla menopausa e sulla memoria collettiva. La prossima aspettativa sarà sabato 22, con il mercatino femminista, dalle 11 alle 19,, in via Galli Tassi 8. Un’occasione per promuovere il riuso e la solidarietà attraverso un’offerta libera su una vasta gamma di articoli: abbigliamento, libri, giocattoli, oggetti per lae molto altro. Un appuntamento perfetto per sostenere la comunità e dare nuova vita agli oggetti. Il giorno successivo, domenica 23, si terrà la presentazione del libro "La metamorfosi del corpo femminile: la Menopausa" alle 17:30, al Circolo Arci di Nodica in via del Serchio 2/10.