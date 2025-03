Dilei.it - Eva Longoria sceglie il rosso audace: il bodycon dress che detta tendenza

Evaè tornata a incantare con il suo stile impeccabile. Durante la sua apparizione a Good Morning America, l’attrice ha scelto un look che ha immediatamente catturato l’attenzione: un abitoaderente che esalta la sua silhouette con eleganza e carattere. Perfetto per una diva che sa come dominare la scena, questonon è solo un omaggio alla femminilità, ma anche un vero e proprio statement di stile.Ilche incarna il fascino di EvaEvaha fatto delil suo colore simbolo per il tour promozionale del suo nuovo film, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip, e non c’è da stupirsi. Ilè il colore della passione, del potere, della sicurezza in sé stesse, e chi meglio di lei per interpretarlo al meglio?Fonte: IPAEvaL’attrice ha scelto unmidicon maniche lunghe e un’ampia scollatura squadrata che valorizza il décolleté con grazia ed equilibrio.