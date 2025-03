Dilei.it - Eurovision 2025, tutte le canzoni in gara. Sul palco potrebbe arrivare anche Damiano David

È iniziato il conto alla rovescia per l’Song Contest, la competizione che vede sfidarsi le più grandi hit del Vecchio Continente. Appuntamento per il 17 maggio a Basilea, in Svizzera, ma con ben più di un tocco italiano. A cominciare dalla conduttrice, la splendida Michelle Hunziker che il Belpaese ha ormai adottato, fino a un ospite parecchio atteso., stavolta senza Maneskin,tornare a calcare ildell’ESC.Tutti gli italiani all’Sarà il secondo classificato dell’ultimo Festival di Sanremo Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’. Agevolato dalla rinuncia del vincitore Olly, il cantautore dall’aspetto di un folletto è pronto a incantare il pubblico svizzero con la sua fiabesca Volevo essere un duro. E Sanremo sbarca a Basileagrazie a San Marino, che ha scelto in sua rappresentanza Gabry Ponte e la sua Tutta l’Italia, sigla del Festival di Carlo Conti.