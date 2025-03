Formiche.net - Europa, un progetto politico alternativo rispetto a Piazza del Popolo?

Forse ha ragione Carlo Calenda quando sostiene che proprio laper l’organizzata da Repubblica e dove sono confluite quasi tutte le sinistre italiane può contribuire a ridisegnare nuovi equilibri politici. Perché, pur senza soffermarsi oltremodo sulla manifestazione romana che ha registrato posizionie culturali del tutto alternative tra di loro e prive di qualsiasi collante se non un vago e generico richiamo all’e gli attacchi personali a Giorgia Meloni, è pur vero che proprio la politica estera sarà sempre di più lo spartiacque decisivo per la costruzione delle future alleanze e coalizioni anche nel nostro Paese.E, sempre per dirla con Calenda, lo spazio più congeniale, e più coerente, che si può delineare d’ora in poi è quello della convergenza delle forze centriste, riformiste e seriamente europeiste.