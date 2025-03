Quotidiano.net - Europa sotto attacco, così Russia e Cina portano avanti la guerra della disinformazione

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 marzo 2025 – L’Unione europea è già, anche se non se ne rende conto. A dirlo è un rapporto pubblicato dal Seae, il Servizio europeo per l’azione esterna, che analizza i trendestera e c’è poco da stare tranquilli.si sono infatti alleate per colpire il Vecchio Continente con logiche dinon lineare. La loro testa d’ariete? I social, soprattutto X. Ci sarebbero almeno 2055 canali che hanno come loro obiettivo mettere in cattiva luce la Ue. A gestirli sono servizi segreti, piattaforme che vengono gestite indirettamente dai due governi, soggetti apparentemente indipendenti, ma che sostengono, se non sono addirittura a libro paga, il progetto di attaccare l’Unione nella sua credibilità. "Si tratta di una tendenza pericolosa – spiega al QN Franz Russo, esperto di comunicazione digitale – considerato anche il momento delicato dal punto di vista geopolitico.