Ilrestodelcarlino.it - ’Europa Centrale’, il treno delle spie

"Più che un film, una seduta psicanalitica" durante la quale lotta politica, tradimento e paranoia si intrecciano fino a sovrapporsi e a creare una dimensione claustrofobica per lo spettatore. Sono gli ingredienti di, primo lungometraggio di Gianluca Minucci, scritto assieme a Patrick Karlsen e presentato in concorso al Torino Film Festival. Un kammerl (letteralmente ‘teatro da camera’) metafisico che stasera alle 21,15 viene presentato al Pop Up cinema Arlecchino dal regista e dal cast. Protagonisti sono Paolo Pierobon e Tommaso Ragno, accanto a loro Catherine Bertoni de Laet, Matilde Vigna, Levente Molnar e Angelica Kazankova. Il film è ambientato interamente su un(girato al museo ferroviario di Budapest, le carrozze sono originali degli anni Venti e Trenta).