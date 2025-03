Sport.quotidiano.net - Eurolega, Paris-Olimpia Milano: orario e dove vederla in tv

Parigi, 18 marzo 2025 - Altra trasferta europea per l', che in occasione del 30° turno difa visita alBasketball, che ha lo stesso record vinte-perse dei lombardi. Per la formazione di coach Ettore Messina è un altro snodo cruciale vista la situazione in classifica: una vittoria più in alto rispetto ai meneghini ci sono le squadre che occupano quarto e quinto posto, mentre una più in basso c’è addirittura la dodicesima della classifica. La compagine transalpina è stata addirittura in testa alla graduatoria, per poi incappare in una flessione, anche se delle ultime dieci gare ne ha vinte cinque e nel turno passato, a Kaunas, ha perso solo all’ultimo tiro dopo una furiosa rimonta da -20 dei locali. Il focus sui pariginiBasketball è una squadra in buone condizioni e consapevole del proprio valore, come si era visto anche anel secondo turno di stagione regolare, quando l'si impose 79-74 con 21 punti di Shavon Shields e 15 di Nikola Mirotic.