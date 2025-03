Sport.quotidiano.net - Eurolega: Parigi mette alla frusta l’Olimpia Milano

, 18 marzo 2025 – Una velocitàqualenon riesce proprio ad andare. E’ quella del Paris Basketball che vince nettamente 92-79 il confronto con l’Armani e ribalta anche la differenza canestri dopo il +5 milanese dell’andata. Il moto perpetuo impressopartita daini ha spesso mandato in confusione i milanesi che in attacco non stati precisi, in difesa ancora meno incassando fin troppi azioni in campo aperto. A sentir aria di casa è stato Fabien Causeur, autore di 18 punti, sicuramente il miglior per continuità nella partita (era partito molto bene anche Mannion, 17 punti), ma troppo poco è arrivato dcoppia Mirotic-LeDay, solo 20 in totale. Atmosfera caldissima nella moderna Adidas Arena dove ini partono fortissimo scappando via 12-0 dopo 4’. È Mannion a sbloccaredall’arco ed è l’unico modo in cuisegna (3 proprio con il play) rientrando nel punteggio (16-12) dopo la sfuriata iniziale.