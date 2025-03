Eurolega il solito T J Shorts trascina il Paris | l’Olimpia Milano va ko 92-79 in Francia

Leggi su Sportface.it

Iltorna a prendersi la scena in, con una netta affermazione per 92-79 sulalla Porte de La Chapelle Arena. Partenza a razzo da parte della squadra capitolina, che di fatto poi resta avanti per tutti i 40 minuti della partita contro la formazione di Messina che non riesce a trovare le contromisure adatte in nessuna delle due metàcampo. Vittoria importante in chiave corsa a un posto tra le prime sei per i francesi in un match che vedeva scendere in campo due squadre con lo stesso record.che sale ora a 17-13, mentrevede un po’ più lontano l’accesso diretto ai playoffs con il suo 16-14.LA CLASSIFICA AGGIORNATAEA7 EMPORIO ARMANIVS. ZALGIRIS KAUNAS, NELLA FOTO LEANDRO BOLMARO (EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA) during EA7 Emporio Armanivs Zalgiris Kaunas, Basketball Euroleague match in Milan, Italy, October 17 2024LA CRONACA DELLA PARTITALa squadra allenata da Tiago Splitter esce meglio dai blocchi di partenza, per usare un eufemismo.