Ilrestodelcarlino.it - ’Esploratori coraggiosi’, il portale per coccolare i piccoli pazienti trasportati in ambulanza

Luoghi di cura sempre più ‘a misura’ dei bambini e delle loro esigenze. Vanno in questa direzione gli ultimi progetti, come per esempio ‘Nati per leggere’, che hanno l’obiettivo di supportare emotivamente iche si ritrovano in ambienti ospedalieri e ambulatoriali, oltre che sui mezzi di trasporto in casi di incidenti ed emergenze. Ad affiancare l’Azienda Usl in questo percorso c’è ancora una volta il Team Enjoy, l’associazione formata da volontari e da operatori sanitari modenesi, che negli ultimi anni si è dedicata con grande attenzione, tra le altre cose, a realizzare progetti di umanizzazione nelle pediatrie della provincia trasformandole in giungle colorate. Nasce su questa scia il nuovo‘Esploratori(www.esploratoricoraggiosi.it), sito web creato dal team con l’intento di offrire un supporto digitale ai bambini, che si trovano in situazioni di cura medica, a partire dal trasporto in