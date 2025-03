Esplode la cassa integrazione in regione | +54% nel 2024 A Forlì-Cesena aumento più contenuto +69%

Cesenatoday.it - Esplode la cassa integrazione in regione: +54% nel 2024. A Forlì-Cesena aumento più contenuto (+6,9%)

Leggi su Cesenatoday.it

Aumentano notevolmente le ore diordinaria in tutta l'Emilia-Romagna, anche se nella provincia dila crescita è molto più contenuta in termini percentuali che in altri territori. Il report è stato elaborato dall'ufficio studi della Uil e mette in evidenza che.