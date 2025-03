Quotidiano.net - Esperienza Android ai massimi livelli: Google Pixel 9 Pro XL con Gemini AI, SUPER SCONTO su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Il9 Pro XL è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, un comparto fotografico all’avanguardia e un’integrazione completa con l’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View. Grazie alla presenza del modello, il dispositivo garantisce un’fluida e intelligente, ottimizzando le prestazioni e adattandosi alle esigenze dell’utente. Prendilo adesso: con l’offerta sucosta soltanto 1164,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie anche a unodel 18%, diventa una delle scelte più interessanti per chi cerca uno smartphone potente e innovativo. Compralo oggi, è in offerta per poche ore9 Pro XL in offerta su: smartphone con AI avanzata e fotocamera eccezionale a 1164,90€ Il displayActua da 6,8 pollici assicura una qualità visiva straordinaria, con colori brillanti e dettagli definiti che migliorano la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione.