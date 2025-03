Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, la situazione è in divenire: ieri pomeriggio riunione anche con Ferrero. Le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, laè fluida e incon. Lesul futuro della panchinaEmergono retroscena molto importanti su quanto accadutoalla Continassa. Allanel mattino tra Scanavino e Giuntoli insieme ane è seguita un’altra nelin presenza dima senza il tecnico della Juve.A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come lasia ancora parecchio fluida e per questo in. Da vedere see la squadra riusciranno a isolarsi da tutto questo per preparare la sfida col Genoa.Leggi su Juventusnews24.com