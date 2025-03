Tvplay.it - Esonero Thiago Motta, il sostituto è italiano: la Juve ha deciso

Leggi su Tvplay.it

è sempre più vicino all’addio allantus, e il suo destino sembra ormai praticamente segnato. Per il prossimo futuro, laha ben chiaro come sostituirlo.Raramente si era vista unacosì depressa e allo sbando come nelle ultime uscite, e le recenti batoste subite da Atalanta e Fiorentina potrebbero aver segnato la fine di. L’allenatore ex Bologna è stato confermato dalla dirigenza alla guida della squadra, almeno per le prossime 9 partite, che concluderanno il campionato. Ma la sensazione generale è che, a meno di un miracolo, non ci sarà lui in panchina al Mondiale per Club., il: laha. (LaPresse) TvPlay.itIn questo finale di stagione, la dirigenza bianconera chiede ae alla squadra di salvare il salvabile.