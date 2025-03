Esonero Thiago Motta è già partita la telefonata al successore

Leggi su Sportface.it

Pervia dalla Juventus siamo ormai alle battute finali, la società ha già contattato il“Ne usciremo insieme, con“. Cristiano Giuntoli ha parlato così dopo la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, la seconda consecutiva dopo il ko contro l’Atalanta. Sette gol subiti e zero fatti hanno trasformato il sogno scudetto nell’incubo di perdere il quarto posto.I bianconeri sono precipitati in quinta posizione, superati dal Bologna di Italiano che viaggia più veloce di quello che conaveva fatto così bene. Un altro spunto di riflessione sull’allenatore juventino, mai come in questo momento in bilico. Le parole del Football Director, infatti, sono soltanto in parte veritiere. In casa Juventus è in corso un serrato dibattito su quale sia la scelta più giusta per evitare che la stagione diventi un fallimento totale, cosa che accadrebbe con la mancata qualificazione in Champions.