Esonero Motta la Juve fa i conti | ecco quanto costerebbe

Anche l’aspetto economico spinge la società bianconera ad evitare il cambio in panchina: la cifra totale in caso di addioResta, fino a prova contraria. Lantus ha confermato Thiagodopo la sconfitta di Firenze, seconda disfatta consecutiva per la formazione bianconera. Un ko che ha reso ancora più traballante la posizione dell’allenatore, già sfaldata dal passivo contro l’Atalanta., lafa i(LaPresse) – Calciomercato.itAlla fine Giuntoli ha confermato la fiducia al tecnico italo-brasiliano, anche se la posizione dell’allenatore non si può dire certo salda. Genoa sarà uno spartiacque per il suo futuro, almeno per quello immediato: la vittoria gli garantirà almeno una settimana di tranquillità e lo avvicinerebbe a restare fino al termine della stagione.