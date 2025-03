Ilrestodelcarlino.it - Esonerato Bernacci, Gambettola al vice Angeli

Marcoera diventato allenatore dela gennaio 2022 quando fuFederico Freschi a causa di una brutta sconfitta subita a Verucchio. Da quel momento ilha conosciuto il momento più brillante della sua storia. Sotto la guida tecnica dell’ex attaccante del Cesena e dell’Ascoli sono arrivati gli spareggi in promozione il primo anno, battuti il Misano prima e il Torconca poi, la seconda stagione, sempre in promozione è stata quella del lungo testa a testa con la Sampierana e della salita in Eccellenza, mai successo prima al. La prima stagione nella nuova categoria è culminata nella finale di coppa regionale, persa contro il Terre di Castelli, e il quarto posto in campionato. Questa stagione era iniziata colche assieme a Mezzolara e Russi veniva indicato fra le favorite per la vittoria, a febbraio i verdi in finale per la seconda volta in coppa si sono imposti sul Nibbiano e Valtidone, da quel momento però una stagione caratterizzata da troppi infortuni, squalifiche e cambiamenti nella rosa ha preso la piega più sbagliata.