Temporeale.info - Esenzione bollo moto: ecco quando non devi assolutamente pagare

Leggi su Temporeale.info

Anche lepagano il. Per alcuni modelli, tuttavia, c’è l’dalla tassa.le condizioni necessarie per ottenerla Forse non tutti lo sapevate ma anche icicli pagano ilannuale. La detestata tassa sul possesso è valida, infatti, anche per tutti i veicoli a due ruote iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) . L'articolononTemporeale Quotidiano.