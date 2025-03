Ilfoglio.it - Esclusiva. Abbiamo intercettato la telefonata (fissa) Trump-Putin

. "Ciao Donald" "Ciao Vladimir" "Allora tutto bene?" "Sì, tutto a posto" "Tieniti la Crimea e prenditi il Donbass, più un pezzettino ancora a tua scelta. Però piantate lì di fare la guerra. Quanti chilometri quadrati ha l'Ucraina?",dice a. "Ma sarà un 500.000". "Beh, dai, prendi un 300.000 ancora". "E Zelensky?" "Eh, Zelensky, niente: deve fare le elezioni. Se viene rieletto rifarà, diciamo, una battaglia campale. Però per adesso fermiamoci così. Tu hai metà Ucraina, le terre rare le tieni tu". "E tu, Donald, cosa tieni?" "No, niente, basta che comprano la Tesla in Russia". "Sì sì, no, ti garantisco che compriamo 21 milioni di Tesla". "In tutta la Russia?" "Sì, in tutta la Russia e in Bielorussia, perché quello fa quello che dico io".