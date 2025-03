Internews24.com - Erisken, addio al Manchester United a fine stagione? Le ultime sul futuro dell’ex Inter

di Redazionealanno? Lesul, che potrebbe presto salutare i Red DevilsMomento di riflessione per l’ex centrocampista dell’, Christian Eriksen, che dopo il malore subito a Euro 2020, ha dovuto lasciare l’Italia per approdare in Premier League, dove adesso è un giocatore del. Esperienza non troppo entusiasmante quella nei Red Devils, che come riportato da Fabrizio Romano, potrebbe finire in estate. Il centrocampista danese lascerà il club inglese a luglio e diventerà uno svincolato. Ecco i dettagli:?? No doubts or change of plans for Christian Eriksen’s future: he’s gonna leave Manas free agent in July. pic.twitter.com/i7O90zX0il— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2025 Nessun dubbio o cambio di programma per ildi Christian Eriksen: lascerà ilcome free agent a luglio.