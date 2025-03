Eriksen ha iniziato a partire da quest’estate

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-18 16:51:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il centrocampista del Manchester United Christianafferma che si aspetta di lasciare il cluballa fine del suo contratto., 33 anni, ha giocato quasi 100 partite per il club da quando ha firmato da Brentford nell’estate del 2022.Vuole continuare la sua carriera di Danimarca lgendaria nella Coppa del Mondo del prossimo anno, quindi ha escluso un ritorno nel suo paese natale – per ora.Ha detto: “Non ho sentito nulla dal club, e quindi presumo che la collaborazione si fermerà. È così che la interpreto.Christiancon un sontuoso colpo #Uel pic.twitter.com/vsyxgkvwf6– UEFA Europa League (@europaleague) 27 settembre 2024“Il mio contratto scadee sono pronto a trovare qualcosa di nuovo.