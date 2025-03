Quotidiano.net - Eni e Q8 tagliano i prezzi di benzina e gasolio: nuovi ribassi sulla rete carburanti

Arrivano. In particolare si segnalano gli interventi di Eni che taglia di 2 centesimi iraccomandati die Q8 con -1 centesimo su entrambi i prodotti. In attesa di recepire le ultime riduzioni, le medie nazionali deipraticati alla pompa dei duerisultano poco mosse. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in aumento. Venendo al dettaglio dellaitaliana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 del 17 marzo, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,782 euro al litro (1,783 la rilevazione del 16 marzo), con le compagnie tra 1,771 e 1,809 euro al litro (no logo 1,771).