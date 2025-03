Panorama.it - Emoji, i vostri figli li usano così: ecco i loro veri (e spesso inquietanti) significati

Leggi su Panorama.it

Ha debuttato da appena una settimana e ha già conquistato il primo posto tra le serie più viste su Netflix in Italia.Adolescence, la miniserie britannica in sei episodi, sta ricevendo un’accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica, che ne lodano non solo la trama, ma anche la qualità della scrittura, della recitazione e, soprattutto, della regia. Un aspetto che rende questa serie unica è la scelta stilistica audace: ogni episodio è girato in un unico e lunghissimo piano sequenza, senza stacchi tra un’inquadratura e l’altra, senza interruzioni per gli attori e senza alcun intervento di montaggio. A prima vista, Adolescence potrebbe sembrare l’ennesima crime story disponibile sulla piattaforma. La narrazione ruota attorno a Jamie Miller, un tredicenne arrestato con l’accusa di omicidio.