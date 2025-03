Quotidiano.net - Emirates cerca piloti italiani: stipendi esentasse e 42 giorni di ferie

Uno, 42diannuali con biglietti inclusi per sé e i familiari, alloggi forniti dalla compagnia in comunità esclusive, indennità per l'istruzione dei figli, assicurazione sanitaria, dentistica e sulla vita, oltre a vantaggi di viaggio a tariffe agevolate per familiari e amici. E' quanto offreche è a caccia di, già in buon numero sui voli della compagnia aerea. Partono così i recruting day che prenderanno il via ad aprile con appuntamenti in tre città italiane: Bergamo - 10 e 11 aprile; Bologna - 12 e 13 aprile; Roma - 15 e 16 aprile. "Con quasi 200in servizio, glisi classificano all'ottavo posto tra le oltre 113 nazionalità rappresentate nella compagnia aerea. - spiega una nota del vettore - Un primato che si estende anche al personale di bordo: sono oltre 700 gli assistenti di volo di nazionalità italiana che contribuiscono all'eccellenza del servizio a bordo, posizionando il Paese nella Top Ten per numero di dipendenti.