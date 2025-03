Ilfattoquotidiano.it - Émilie Duquenne morta. I fratelli Dardenne la celebrano commossi: “Addio alla nostra Magnani”

“Era laAnna”. Lucha ricordato così, anche a nome del fratello Jean-Pierre, la sua Rosetta: l’attrice belgagiovanissima, a 43 anni, per via di una forma rarissima di cancro.aveva esordito in quello che diventerà una sorta di matrice formale e paradigma morale del cinema neorealistico e pluripremiato deiJean-Pierre e Luc. Rosetta (1999) è il secondo lungometraggio deidove si imprimono e delineano i contorni di una nuova bressoniana Mouchette, della vittima sacrificale di una società economicamente ingiusta, umanamente infame., allora diciassettenne,primissima interpretazione, prestò quel viso ancora adolescente carico di rabbia e determinazione. Si immerse in un personaggio ultimo tra gli ultimi, sballottato tra sfruttatori e disgrazie, affaticato dal peso del lavoro e da una madre disgraziata, tra una roulotte, i marciapiedi, un chiosco, la strada, e sempre addosso la macchina da presa dei, quello che diventerà un marchio di fabbrica ossessivo e invadente, la semisoggettiva dardenniana che azzanna i suoi fragili ma mai domi protagonisti e protagoniste.