Fanpage.it - Emiliano Viviano reagisce agli insulti dei tifosi sui social: partono le lettere degli avvocati

Leggi su Fanpage.it

ha dato mandato a un team legale specializzato per tutelare la propria immagine. L'ex portiere finì nella bufera poco più di due mesi fa per via delle sue dichiarazioni su Napoli. Sono state inviate ai presunti responsabili di contenuti lesivi le prime