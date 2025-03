Puntomagazine.it - Emergenza sicurezza a Torre Annunziata, la Prefettura dispone 4 zone rosse

Cuccurullo: “Soddisfazione per questa ulteriore decisione del Prefetto”Laha disposto quattrosul territorio di. E’ la decisione assunta al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica che si è tenuta lunedì mattina e dedicata all’.“E’ un importante provvedimento che si inserisce nel solco delle attività avviate già da tempo dal Prefetto e dai vertici delle forze dell’ordine per contrastare la delinquenza – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo – Il tema dellaresta una priorità per l’amministrazione comunale. Esprimo la mia soddisfazione per questa ulteriore decisione del Prefetto”.Cos’è la zona rossa?È un’area sottoposta a un maggiore controllo, dove le forze dell’ordine possono intervenire e disporre l’allontanamento immediato di una o più persone individuate come potenzialmente pericolose e in grado di generare tensione all’interno di quell’area.