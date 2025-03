Emergenza maltempo, in campo anche 40 militari della guardia di Finanza di Pistoia

Leggi su Corrieretoscano.it

ladiin prima fila per l’. Sin dalla serata di giovedì 13 marzo il Comando provinciale diha posto le proprie risorse, sia del Soccorso Alpinodi(Sagf) sia territoriali, a disposizione del dispositivo di Protezione Civile, per fronteggiare le criticità causate dall’eccezionale ondata diche ha investito la Toscana.La componente Sagf, che ha proiezione operativa ultraregionale ed una capacità d’intervento ad ampio raggio, nei giorni scorsi, è stata impegnata in pattugliamenti volti soprattutto a prestare ausilio alle persone in difficoltà, soprattutto nei territori montani di Abetone Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Fiumalbo e Pievepelago, maa monitorare l’insorgenza di potenziali fenomeni di dissesto idro-geologico, sulla montagna pistoiese e modenese.