Lettera43.it - Emanuele Filiberto, ufficiale la separazione da Clotilde Courau

Leggi su Lettera43.it

L’amore fradi Savoia e, madre delle sue figlie Vittoria e Luisa, è finito dopo più di 20 anni di matrimonio. «Siamo separati da quattro anni», ha spiegato il principe in un’intervista al Corriere. «Andiamo però molto d’accordo, la stimo e le voglio bene. Sarà sempre la madre delle mie due bambine, che sono strepitose». Eppure soltanto a gennaio, parlando con il mensile U, aveva detto di essere felice con l’attrice francese, pur vivendo separato per questioni di lavoro: «Oggi la amo e la rispetto molto di più»., un matrimonio vissuto a distanzaConosciutisi grazie al principe Alberto di Monaco, loro amico in comune, erano marito e moglie dal 2003, quando si sposarono nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Nonostante le nozze, i due hanno però vissuto quasi sempre lontani per via delle loro carriere lavorative:attrice in Francia,personaggio televisivo e imprenditore prima a Los Angeles e poi nel principato di Monaco.