Elezioni Rsu nel Pubblico Impiego: pronte le liste FP CGIL e FLC CGIL a Bergamo

Si avvicina il voto per il rinnovo delle RSU nele nel mondo della Scuola e dell’Università: il 14, 15 e 16 aprile migliaia di lavoratrici e lavoratori saranno chiamati a eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. Un appuntamento importante per rafforzare la contrattazione e garantire tutele e diritti.I numeri dellain provincia diPer questa tornata elettorale, laregistra un aumento dei candidati sia nella FLCche nella FP.I candidati della FLCpassano da 293 nel 2022 a 356 nel 2025. Ledellasaranno presenti in 139 istituti scolastici su 140, oltre che all’Università degli Studi die al Politecnico delle Arti Donizetti Carrara.Nella FP, i candidati passano da 421 nel 2022 a 454 nel 2025, con 172presentate, rispetto alle 154 dello scorso turno elettorale.