Forlitoday.it - Elezione dei quartieri, il Comune cerca volontari: ultimi giorni per candidarsi come assistente al voto

Leggi su Forlitoday.it

Scade il 21 marzo la possibilità diad “al" in occasione della consultazione per l’dei nuovi Comitati di Quartiere prevista per domenica 30 marzo. La candidatura può essere effettuata consegnando la richiesta a mano all'Ufficio, ingresso da via delle.