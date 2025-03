Bergamonews.it - Elena Carnevali: “Bergamo visse il dolore più grande e il silenzio più assordante”

Al Bosco della Memoria del Parco della Trucca, l’ultimo atto della giornata dedicata alle vittime del Coronavirus. La sindacaapre i saluti istituzionali con un lungo intervento in cui ripercorre i precedenti appuntamenti della giornata e lancia un messaggio: “radici profonde per non dimenticare, rami rivolti al cielo per guardare al futuro”.Il discorso integrale della sindacaSaluto e ringrazio per la presenza il Ministro Alessandra Locatelli, l’Illustrissimo Prefetto Luca Rotondi, Sua Eccellenza il Vescovo Francesco Beschi, l’assessore regionale alla sanità Guido Bertolaso, ed il direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII Francesco Locati. Grazie a tutte le autorità civili, militari, religiose, le Forze dell’Ordine, i professionisti della sanità, i tanti sindaci presenti, gli Alpini e le cittadine e i cittadini.