Eleganti e sportivi con sneakers e polo Quante idee per un papà alla moda

Sarà un mercoledì speciale per tutti i. Un mercoledì da festeggiare in famiglia, magari scartando qualche regalo.. Le proposte non mancano e sono per tutti i generi, casual, elegante oppure sportivo, e per tutti i capi, dtesta ai piedi. Leinfatti si confermano una scelta vincente sia per i più attenti alle nuove tendenze che per gli sport addicted. Ne è un esempio il modello Campy di U.S.ASSN, una retro sneaker che si distingue per il suo design raffinato e versatile. La sua silhouette elegante e la tomaia, realizzata in un mix di morbida similpelle scamosciata, conferiscono un look chic e sofisticato, senza rinunciare a comfort e funzionalità. Più classico ma dall'effetto garantito è, invece, la magliettaa maniche lunghe con colletto firmata Scaglione, un modo stiloso di affrontare il cambio di stagione.